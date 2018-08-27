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За кражу колес в Алматы с поличным задержаны трое мужчин

Проводится досудебное расследование.

Фото : пресс–служба ДВД города Алматы27 августа 2018, 08:34

Минувшей ночью сотрудниками дорожно-патрульной полиции в Алмалинском районе задержаны трое мужчин, совершивших кражу с авто. Как установлено, подозреваемые сняли два колеса с автотранспортного средства марки «Тойота Венза», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс – службу ДВД города Алматы.

Первыми на преступление отреагировали экипаж дорожно-патрульной полиции. Полицейскими было установлено, что злоумышленники скрылись на автомашине марки Hyundai Accent. Данное транспортное средство было блокировано патрульными на пересечении улиц Гоголя и Нурмакова.

Личности задержанных установлены, ими являются граждане Республики Казахстан 1991, 1994, 1995 годов рождения, ранее не судимые.

Вещественные доказательства изъяты. В следственном отделе УВД Алмалинского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК.


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