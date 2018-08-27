Объем водных ресурсов Казахстана сокращается

До 2050 года ученые прогнозируют дальнейшее повышение температуры еще на 4 градуса.

Страны Центральной Азии и Республика Корея договорились совместно решать проблемы опустынивания и нехватки водных ресурсов. Этот вопрос обсуждали на специальном семинаре в Сеуле, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "24.kz".

В нем приняли участие представители министерств энергетики и сельского хозяйства пяти центральноазиатских стран. Семинар организован секретариатом Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея». По данным доклада, представленного заместителем генерального директора РГП «Казгидромет» Данарой Алимбаевой, в Казахстане за последние 100 лет температура воздуха увеличилась на 1,37 градуса.

До 2050 года ученые прогнозируют дальнейшее повышение температуры еще на 4 градуса. Тем временем объем водных ресурсов страны за последние 40 лет уменьшился со 115 до 91 кубического километра. Опустыниванию подвержены 76 процентов казахстанских земель. В свою очередь, глава Корейского общества исследований изменений климата Ли Ву Кюн отметил, что озвученные экологические проблемы можно решить с помощью подготовки специалистов по изменению климата и обмена кадрами.

"Также нашими учеными-гидрологами было определено, что к 2020 году речной сток составит 81 километр кубический, а к 2030 году – 72 километра кубических при норме общегосударственного потребления 88 километров кубических. И сегодня если воды не хватает, то уже через 20 лет ее вообще явно будет не хватать в Казахстане", - отметила Данара Алимбаева.

Ли Ву Кюн, президент Корейского общества исследований изменений климата отметил, что климат стран Центральной Азии, в том числе и Казахстана, сухой.

"А из-за изменения климата становится еще засушливее. В 60-ых годах Корея испытывала трудности из-за нехватки лесов и, как следствие, переживала трудные времена засухи. Для преодоления трудностей мы создали инфраструктуру и систему по поддержке инфраструктуры. Для этого государство выделило средства и квалифицированные кадры. Думаю, корейский опыт и ноу-хау в этой области помогут Казахстану решить вопросы засухи и нехватки воды", - заключил он.

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