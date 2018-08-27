Какие занятия в школах считаются наиболее травмоопасными

За шесть месяцев 2018 года дети в возрасте до 17 лет получили 89 010 травм.

Будучи в школе, подальше от родительского контроля, дети ведут себя более свободно и чаще получают травмы. Какие занятия в стенах учебного заведения считаются наиболее травмоопасными, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию проведенному специалистами страховой компании «НОМАД Иншуранс», основанному на данных Министерства здравоохранения РК, только за шесть месяцев 2018 года дети в возрасте до 17 лет получили 89 010 травм. Из них 2 299 – школьные, а 2 308 – спортивные. Всего на эти травмы приходится около 6%.

Стоит отметить, «школьные» травмы – это травмы, полученные в пределах школы. Однако травмы, полученные, к примеру, на уроках физкультуры, считаются «спортивными». Больше всего травмам подвержены мальчики – на них приходится 64% случаев.

Что касается статистики по регионам, больше всего «школьных» и «спортивных» детских травм приходится на Караганду (15,5%), Алматы (12,1%), Павлодарскую область (10,9%), Астану (7,9%) и Северо-Казахстанскую область (7,6%). На эти регионы суммарно приходится 54% всех травм по республике. Если же ориентироваться на коэффициент травм на душу населения, статистика будет иная.

Чаще всего несчастные случаи происходят на переменах. Как объясняют специалисты, это связано с природной гиперреактивностью детей. Ведь во время уроков, как правило, им приходится сидеть на одном месте и мало двигаться. Поэтому каждая перемена – разрядка и возможность выплеснуть накопившуюся энергию.

Из уроков больше всего опасна физкультура. Любая физическая активность – потенциальный риск. Особенно для детей младших классов. Далее – уроки труда. Как правило, чаще всего травмы получают мальчики. Ведь им приходится работать с инструментами и потенциально опасной аппаратурой. Затем – физика и химия. Дети в средних классах порой увлекаются экспериментами на уроках, что зачастую приводит к взрывам колб с химикалиями и ожогам.

Рейтинг самых частых «школьных» и «спортивных» травм:

· Травмы верхней конечности (42,8%) – травмы запястья, кисти и локтей.

· Травмы нижних конечностей (31,9%) – вывихи, растяжения, переломы стопы, травмы коленей, мышц и сухожилий.

· Травма головы (13,8%) – чаще всего – сотрясения различной степени тяжести.

· Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза (4,2%) – травмы тазобедренных суставов, бедра и позвоночника чаще всего.

· Травмы грудной клетки (2,7%).

· Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (1,3%).

· Травмы шеи (1,2%).

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