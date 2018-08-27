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Причиной смерти подростка в Костанае стала ссора с сестрой

Тело направлено на судебную медэкспертизу.

Фото : Наш Костанай27 августа 2018, 10:57

В ДЧС Костанайской области озвучили причину, по которой подросток в Костанае выпрыгнул с окна 9-го этажа и от полученных травм скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В диспетчерскую службу 25 августа в 12:30 поступило сообщение о том, что примерно в 11:45 по улице Алтынсарина, 131 с окна 9 этажа девятиэтажного жилого дома при бытовой ссоре с сестрой выпрыгнул подросток 2004 года рождения, в результате чего скончался при госпитализации в больницу»,- сообщили в ДЧС.

Тело направлено на судебную медэкспертизу.

25 августа в Костанае в результате падения с 9-этажного дома скончался 14-летний подросток. Факт подтвердил главный врач областной детской больницы Игорь Белобржицкий.


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