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Руководитель управления культуры Павлодарской области погиб с семьей в ДТП

В пресс-службе акима Павлодарской области уточнили, что Ардак Райымбеков находился в трудовом отпуске.

Фото : zakon.kz27 августа 2018, 11:10

27 августа около 00:20 часов автодороге «Омск–Майкапчигай», возле с. Черное Аккулинского района произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Столкнулись грузовик НОWО и BMW.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель и пассажиры: супруга водителя, 1982 г.р., ребенок 2015 г.р., женщина 1965 г.р. погибли на месте. Пассажиры: 57-летний мужчина и 27-летняя девушка с травмами госпитализированы в центральную районную больницу Аккулинского района. Водитель автомашины НОWО водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены экспертизы.

Как сообщает BNews, в BMW находились руководитель управления культуры, архивов и документации Ардак Райымбеков, его супруга и сын. Они погибли. В пресс-службе акима Павлодарской области уточнили, что Ардак Райымбеков находился в трудовом отпуске.


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