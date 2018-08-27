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В Якутии ищут медведя, застрявшего головой в канистре

Попавшего в беду косолапого ищут в лесах Якутии после публикации видеоролика, снятого очевидцами

Фото : © Depositphotos / lthammar27 августа 2018, 11:59

Экологам поручено начать поиски на юге Якутии медведя, застрявшего головой в канистре, сообщила пресс-служба минэкологии республики.

Ранее в YouTubе появился ролик, где мужчины пытаются снять с головы медведя, бродившего по обочине дороги, канистру. Попытка помочь зверю не увенчалась успехом, он убежал в лес.

В региональном ведомстве по охране природы сообщили, что медведю, если его найдут, будет оказана помощь.

"Предположили, это могло произойти в южной Якутии. Охотуправление минэкологии отправило указание всем инспекциям в южной Якутии, чтобы нашли место, где был заснят на видео медведь с канистрой", — сообщили в пресс-службе.


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