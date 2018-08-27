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В Алматы на ул.Тимирязева закроют движение для авто до 29 августа

Движение для автомобилей будет закрыто с 14:00 часов 27 августа до 06:00 часов 29 августа.

Фото : kolesa.kz27 августа 2018, 12:02

В Алматы в связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции линии BRT движение личного автотранспорта от ул.Розыбакиева до ул.Байзакова будет временно приостановлено, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, движение будет закрыто с 14:00 часов 27 августа до 06:00 часов 29 августа.

Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.


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