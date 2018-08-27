Залы ожидания и площади терминалов намерены увеличить в алматинском аэропорту

В ближайшие год-два эта проблема будет решена.

В аэропорту намерены улучшить комфортабельность пребывания там пассажиров, передает Zakon.kz.

"Сегодня уже внедряется несколько концепций по увеличению залов ожидания и площади терминалов. В ближайший год-два проблема будет решена" -, рассказал первый вице-президент аэропорта Александр Гордеев.

Ещё одна задача перед аэропортом - улучшить количество порций борт питания. Сегодня в аэропорту функционирует лишь один пищевой цех, который был построен в советское время. При помощи строительства дополнительного цеха производительность возрастёт: с 8 тысяч порций увеличат до 20 тысяч.

Прокомментировал зампрезидента и орнитологическую ситуацию. Ежегодно из-за птиц происходит от 8 до 10 авиаинцидентов с порчей воздушных судов.

«Это злободневный вопрос. Аэропорт окружён крестьянскими хозяйствами, все поля засеяны. Скопление птиц колоссальное. Покупается оборудование для отпугивания птиц. К сожалению, полностью эта проблема не решается. С акиматами отрабатывается вопрос, чтобы регулировать посевы, которые находятся за территорией аэропорта, сажать менее привлекательные для птиц культуры. Купили пушки газовые для отпугивания птиц. Приобретены лазерные пистолеты, которые направляются на стаи птиц. Весь арсенал задействуется. Немного сократилось количество инцидентов», - сказал он.

Напомним, что в 2017 году был капитальный ремонт одной из двух взлетно-посадочных полос. Аэропорт один из первых в СССР перешёл на эксплуатацию в ограниченной видимости.

«Мы принимаем воздушные суда с видимостью не менее 75 метров при тумане. В 2018 году будут закончены рулежные дорожки. От 8 до 10 вылетов в час, чтобы довести до 20 вылетов следует сделать дорожки. Увеличит пропускную способность аэропорта. Работа будет закончена к концу октября», - добавил Гордеев.

О годовой статистике журналистам рассказал президент аэропорта Болат Ержанов.

За 2017 год услугами аэропорта воспользовались более 5,6 млн пассажиров. Было перевезено 56 тысяч тонн груза, совершено более 66 тысяч вылетов. Чистая прибыль составила около 4 млрд тенге. Также руководство ожидает прирост пассажиропотока на 5%, который в результате приблизится к 6 млн пассажиров.

«Зону досмотра переместили, сократили площадь торговых точек. Увеличил зону ожидания пассажиров перед проходом в транзитный зал. В зале вылета увеличена зона регистрации. Приобрели дополнительные багажные тележки для пассажиров», - рассказал о проделанной за год работе президент аэропорта.

Также президент рассказал о причинах остановки строительства нового терминала. Как оказалось, стройка прекращена из-за недостаточного материально-экономического обоснования. Терминал находится с обратной стороны взлётной полосы и изначально проектировался как международный. Однако между новым и старым терминалами было большое расстояние. Основной покупатель услуг - "Эйр Астана", была против строительства из-за огромных расстояний для манёвров воздушных судов.

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