Назначен посол Казахстана в Литве

Им стал Темирбаев Виктор.

На официальном сайте президента РК сообщается о назначении посла в Литовской Республике, передает zakon.kz.

"Указом Главы государства Темирбаев Виктор Валерьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Темирбаев занимал должность советника-посланника посольства Казахстана в России.

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