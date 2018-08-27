Назначен посол Казахстана в Литве
Им стал Темирбаев Виктор.
Фото : 7sunews.kz27 августа 2018, 13:14
На официальном сайте президента РК сообщается о назначении посла в Литовской Республике, передает zakon.kz.
"Указом Главы государства Темирбаев Виктор Валерьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Темирбаев занимал должность советника-посланника посольства Казахстана в России.
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