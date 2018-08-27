Держите на постоянном контроле приверженцев террористических идей - Назарбаев
Президент подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.
Фото : akorda.kz27 августа 2018, 14:14
Нурсултан Назарбаев встретился с директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» Габитом Байжановым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В ходе встречи главе государства было доложено об основных итогах деятельности службы за 6 месяцев текущего года и исполнении ранее данных поручений.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.
"Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы", - сказал президент Казахстана.
В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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