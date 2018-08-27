Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Держите на постоянном контроле приверженцев террористических идей - Назарбаев

Президент подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.

Фото : akorda.kz27 августа 2018, 14:14

Нурсултан Назарбаев встретился с директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» Габитом Байжановым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи главе государства было доложено об основных итогах деятельности службы за 6 месяцев текущего года и исполнении ранее данных поручений.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.

"Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы", - сказал президент Казахстана.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты