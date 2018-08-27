Ушёл из жизни первый аким Кызылординской области

Сеилбек Шаухаманов скончался на 79 году жизни.

На 79 году жизни скончался первый аким Кызылординской области. Информацию подтвердили в акимате области, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Сеилбек Шаухаманов родился 15 мая 1939 году в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1962-м с должности механика в объединении "Казсельхозтехника" Чиилийского района Кзылординской области. С 1965 по 1991 годы был членом КПСС. В разные годы трудился в качестве первого секретаря Сырдарьинского, Теренозекского райкомов ЛКСМ Казахстана Кзылординской области, в 1992—1995 годы был главой администрации Кзылординской области, в 1996—1998 годы был депутатом Сената Парламента РК. В последние годы жизни он возглавлял Кызылординский областной совет ветеранов войны и труда.

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