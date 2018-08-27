Известная оперная дива выступит в Большом зале "Астана Опера"

Жителям и гостям столицы будут представлены всеми любимые народные песни и шедевры отечественной и зарубежной оперной классики.

Известная оперная дива, ведущая солистка «Астана Опера», Заслуженная артистка Казахстана лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы выступит в концерте «Астана – асыл арманым!». Яркий музыкальный вечер, посвященный 20-летию Астаны, состоится 8 сентября в Большом зале театра, передает Zakon.kz.

В этот вечер на сцену также выйдут: ведущий солист «Астана Опера», Народный артист Армении Барсег Туманян (бас), приглашенные тенора Мурат Карахан (Турция) и Родриго Поррас Гаруло (Германия). В концерте примут участие Симфонический оркестр и хор «Астана Опера». За дирижерским пультом – именитый маэстро Франческо Иван Чампа (Италия), главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Жителям и гостям столицы будут представлены всеми любимые народные песни и шедевры отечественной и зарубежной оперной классики. Прозвучат арии, дуэты, трио и сцены из опер и оперетт Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Массне, Х. Хименеса, Ф. Барбьери, И. Кальмана, Ф. Легара, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Н. Жиганова и т.д.

Майра Мухамедкызы успешно исполняла главные партии в шедеврах оперной классики в лучших мировых театрах, таких как Парижская национальная опера, Национальная опера Лотарингии (г. Нанси), театр Кан, Оперный театр Ренна, театр Бордо, Вашингтонская национальная опера и т.д. Кроме того, она регулярно выступает с сольными концертами в престижных залах Европы, Азии и Америки, в том числе в лондонском Кадоган-холле, берлинском Концертхаусе, дворце Хофбург в Вене, зале ЮНЕСКО в Париже, пекинском зале «Жон Шань Ли Тан» и др. В числе ее партнеров по сцене – оперные звезды Мирелла Френи, Роберто Аланья, Марсело Альварес, Сергей Лейферкус, Кристина Гайардо-Домес, Стивен Костелло, Бюлент Бэздуз и многие другие.

Начало в 18:00.

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