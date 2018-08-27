Серийный разбойник, нападавший только на женщин, задержан в Алматинской области

Несмотря на свой 25-летний возраст, он и раньше привлекался к уголовной ответственности.

25-летний мужчина, подозреваемый в серии грабежей и разбоя, совершенных в отношении женщин был задержан в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Как отметили в ведомстве, в июле и августе в Талгарское РУВД поступило три заявления по фактам разбоя и грабежа. Во всех случаях жертвами были молодые женщины, у которых разбойник отбирал деньги, мобильные телефоны, а в одном случае – планшет. При этом все потерпевшие практически одинаково описывали нападавшего.

«За исключением одного, все факты нападения на женщин произошли на территории Талгара. При совершении очередного преступления, зарегистрированного 24 августа, подозреваемый вооруженный ножом напал на 22-летнюю девушку. Оперативникам Талгарского РУВД удалось выйти на его след и задержать. Подозреваемым оказался мужчина 1993 года рождения, из соседнего Енбекшиказахского район, уже привлекавшийся ранее к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Также в ведомстве уточнили, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства – ст. 191 «Грабеж» и ст. 192 «Разбой».

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