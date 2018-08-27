В Астане усиливают ответственность директоров школ, детсадов и колледжей

В Астане реализуется совместный антикоррупционный проект Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимата Астаны.

27 августа в школе-лицей №54 прошло совещание с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, акима Астаны Асета Исекешева, министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева и директоров образовательных учреждений столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

На мероприятии подведены промежуточные итоги деятельности проекта «Астана – адалдық алаңы».

"Одной из основных задач проекта является повышение персональной ответственности первых руководителей государственных учреждений за проведение антикоррупционной политики в вверенном учреждении, а также за проведение работ по повышению уровня удовлетворенности граждан предоставляемыми государственными услугами", - сказано в сообщении ведомства.

Пилотный документ уже подписан акимами районов Астаны, руководителями столичных управлений, а также главврачами медицинских учреждений.

Разработанный для директоров образовательных учреждений новый документ подразумевает определение ответственности первых руководителей за соблюдение принципов законности, открытости, доступности и гласности профессиональной деятельности.

Определена персональная ответственность за подчиненных, уличенных в противозаконных деяниях. Установлен строгий запрет на организацию любых сборов денежных средств с учеников и родителей.

Документ предусматривает усиление ответственности за рациональную, прозрачную и законную реализацию финансовых средств, выделяемых из бюджета и прочее.

С 7 февраля текущего года в Астане реализуется совместный антикоррупционный проект Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимата Астаны, целью которого является искоренение бытовой коррупции, а также создание комфортных условий пребывания для граждан в государственных учреждениях столицы.

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