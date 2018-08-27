Глава Сената РК обсудил с китайской делегацией сотрудничество двух стран

Токаев принял заместителя председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами И Сянь.

27 августа председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принял Заместителя председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами И Сянь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах. По его мнению, регулярные встречи и переговоры высших руководителей двух стран Президента Н. Назарбаева и Председателя Си Цзиньпина серьезно стимулируют развитие стратегического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Токаев также считает, что важной составляющей стратегического партнерства является межпарламентский диалог. В парламентах двух стран успешно функционируют группы по сотрудничеству, проводится обмен визитами парламентских делегаций, развивается взаимодействие по линии межпарламентских организаций.

Глава Сената отметил необходимость эффективного использования стратегий «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути» с целью придания сотрудничеству между Казахстаном и КНР более динамичного и разностороннего характера.

И Сянь проинформировал о деятельности Китайского общества дружбы с зарубежными странами, его целях и дальнейших планах организации.

«Необходимо развивать народные контакты, чтобы внести свою лепту в развитие межгосударственных отношений между нашими странами», - сказал он.

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