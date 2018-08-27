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Сагинтаев провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики РК

Госкомиссия рассмотрела ряд вопросов и утвердила подходы инвестиционного проекта.

Фото : primeminister.kz27 августа 2018, 19:44

27 августа в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Государственной комиссии по модернизации экономики РК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации программы приватизации на 2016–2020 гг., а также развития субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности. В частности, рассмотрены предложения рабочих групп по способам и методам реализации и предпродажной подготовки объектов квазигосударственного сектора.

Кроме того, Госкомиссией одобрены подходы по дальнейшему финансированию инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», реализуемого в рамках Пяти социальных инициатив Президента, и проекта строительства объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».


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