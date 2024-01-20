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Законодательство РК

В кабмине провели заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики

Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz
Заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

В правительстве РК рассмотрели актуальные вопросы исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, развития промышленности, горно-металлургического комплекса и геологоразведки.

Также был поднят вопрос передачи одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" в конкурентную среду.

"По итогам обсуждения с участием руководителей центральных госорганов, компаний "Самрук-Казына", "Казахтелеком" и "Тау-Кен Самрук" Госкомиссией принят ряд соответствующих решений", – говорится на сайте премьер-министра.

Однако в правительстве не сообщили, какие именно решения были приняты.

По информации Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, антиконкурентное соглашение выявили в договорах между АО "Казахтелеком" и ТОО "BTcom infocommunications".

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