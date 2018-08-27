Боярский сыграет в продолжении "Гардемаринов"

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи.

Михаил Боярский заявил, что будет сниматься в продолжении серии фильмов "Гардемарины", пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал 360.

"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой. <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян", — рассказал актер.

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части начались 25 августа.

Фильм "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В картине сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие. Позднее сняли еще два фильма — "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-III".

В июне министерство культуры выделило деньги на съемки новой части. В ее основу ляжет один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнится 230 лет. Главными героями станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

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