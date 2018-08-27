Казахстанских студентов депортировали из Кореи из-за документов

Их обманула компания, которая занимается отправкой абитуриентов в иностранные вузы.

Казахстанские студенты, поехавшие учиться за рубеж, высланы на родину как нелегалы. По словам будущих бакалавров и магистров, их обманула частная компания, которая занимается отправкой абитуриентов в иностранные вузы. Каждый из пострадавших заплатил по несколько миллионов тенге. Теперь молодые люди и их родители опасаются, что потраченные деньги им не вернут, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия»

Для дочери Бахытгуль Имановой въезд в Южную Корею теперь запрещен. По словам женщины, ближайшие 5 лет она не сможет воплотить свою мечту – получить образование в одной из самых развитых стран мира.

В начале лета абитуриентке пришло письмо с приглашением пройти подготовительные курсы за рубежом. Представители компании обещали все на высшем уровне. Но уже через полтора месяца пребывания ее и еще нескольких казахстанских студентов депортировали из страны за нарушение визового режима.

Бахытгуль Иманова:

- Мы оплачиваем эти летние курсы. Это стоит 3 тысячи долларов. Мы отправляем ребенка. У нас забирают паспорта, у детей забирают паспорта. Собирают деньги – это визовые сборы. Уверяют, что они будут делать визу. В итоге проходят 1,5 месяца летних курсов, визы нет, учебы нет, они должны были продлить. В итоге ребенок мой, там 7 детей в группе, они как нелегалы проходят обратно, уже с такой вот печатью.

Пострадавших казахстанцев около 20. Некоторые из них теперь и вовсе никуда не поедут. Тоже из-за недоработок в документации.

Айжан Сагынбай, студентка:

- Год я потеряла просто так. То есть, до этого времени мне должно было прийти приглашение, я должна была уже 28-го поехать туда. Но сейчас у меня нет ничего. Я год потеряла. Я должна год ждать, чтобы подать обратно. Потому что у них все сейчас закрыто. Не только гранты, но и платные закрыты. Не только в Китае, но и вообще, по всему миру.

Абитуриенты и их родители прождали в фойе компании больше 3 часов. Однако директор так и не приехала. Только после того, как большинство молодых людей и их родителей разъехались, руководитель компании приехала и рассказала свою версию произошедшего.

Акботе Калижанова, директор компании по работе с зарубежными вузами:

- Мы получили подтверждающий документ из Корейского посольства о том, что никакой депортации не было, и студенты могут спокойно оформить визу. Повода для беспокойства нет. Возникло недопонимание, потому что сотрудники университетов не могли это явно выяснить. Просто была печать, чтобы они вернулись на родину.

В свою очередь, люди больше не хотят сотрудничать с компанией и боятся, что потраченные деньги не будут возвращены.

- Этим людям верить нельзя. Они до конца, до этого времени врут. Мы ее уже сколько дней ждем, она нас избегает, не отвечает или же полностью телефон отключает. Это мошенничество.

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