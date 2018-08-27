Казахстан может извлечь выгоду из новых санкций против России

Несмотря на негативное влияние антироссийских санкций на Казахстан, наша страна может использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя, уверены эксперты.

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции США против России. Курс доллара тут же отреагировал на это укреплением. Но казахстанские экономисты считают, что эти санкции могут принести пользу нашей стране, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Политический скандал с отравлением экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери получил новый виток. Власти США квалифицировали это дело как применение химического оружия и признали виновником целую страну – Россию. Именно этим они объяснили новый список санкций, которые сегодня вступили в силу. По ним российским госкомпаниям запрещено импортировать американское оружие и продукцию двойного назначения. России также откажут в любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финподдержке со стороны любой организации США. Но оказывать свое влияние санкции начали еще до официального вступления в силу.

Сергей Хестанов, экономист:

- Та реакция, которая наблюдается – это психологическая реакция участников рынков и контрагентов тех компаний, которые под санкции попали, но не сами санкции. То есть, в действии мы их еще не видели. Просто очень многие субъекты международной торговли заранее начинают отказываться от любых контактов с попавшими под санкции компаниями, чтобы самим не стать "токсичными" для своих бизнес-партнеров.

Последствия объявленных санкций уже ощутили не только крупные компании Российской Федерации, которые теперь не смогут получать кредиты и займы от зарубежных партнеров или привлекать инвесторов из США. Рядовые граждане страны также отметили их влияние на повседневную жизнь.

Ноа Йорк, житель Москвы:

- Я не понимаю, к чему это все приведет, и зачем это все делается. И самое интересное для меня – как Россия отреагирует на это, как отреагирует президент. Пока он делает вид, что ничего не происходит. И урона это нам не нанесет. Но я думаю по-другому.

Валерия Осипова, жительница Москвы:

- Это не очень положительно влияет на нас и, соответственно, на растущий курс евро и доллара. Будет дороже покупать какие-то продукты.

Из-за тесных экономических отношений между Казахстаном и Россией в рамках Таможенного Союза американские санкции через падение рубля отразились и на нашей стране. Повышение курса доллара по отношению к тенге продолжается до сих пор. Но казахстанцы такое влияние оценивают по-разному.

"По моему мнению, если Казахстан тесно связан с Россией, то и, соответственно, это будет отражаться, в первую очередь, на курсе валют. Все закупается в долларах, мы не сможем столько денег напечатать, да это будет и неправильно. Возможны девальвации, инфляция".

"К сожалению, рынок становится более закрытым, мне кажется, негативно скажется и для Казахстана. Потому что мы как никак являемся ближайшими соседями. И какие процессы происходят, они рано или поздно отражаются на нашем рынке тоже".

"Просто надо искать новые пути решения нашему правительству или нашим бизнесменам для того, чтобы эта продукция не исчезла с наших рынков. Насколько дороже это будет – не знаю, но я думаю, пути можно найти".

Отечественные эксперты также считают, что, несмотря на негативное влияние антироссийских санкций на Казахстан, наша страна может использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя.

Сапарбай Жубаев, экономист:

- Мы уже применяли свои возможности расширения. Когда в 2015 году Европа ограничила поставки продовольственных товаров, то Россия, естественно, повернулась в сторону Средней Азии, Кавказа. И у нас поставки некоторых продовольственных и сельскохозяйственных товаров увеличились.

По заявлению властей США, в ноябре Россию ждет еще более жесткий пакет ограничений. На этот раз они могут коснуться кредитования юридических лиц, экспорта и импорта товаров. Поэтому сейчас казахстанские дипломаты и чиновники должны начать работу по определению перспектив и налаживанию новых контактов, считают эксперты. Ведь именно от этого будет зависеть - сможет ли Казахстан занять освободившуюся нишу для поставок товаров и сырья в соседнюю страну.

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