Азию Ардженто уволили с итальянского "Х-фактора" после обвинений в домогательстве

Актер Джимми Беннетт утверждает, что был совращен актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет.

Активистку движения против сексуальных домогательств Me Too, итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто уволили из шоу X-factor Италии, в котором она была судьей, после обвинений в совращении несовершеннолетнего актера, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники, сообщает РИА Новости.

Ранее New York Times со ссылкой на судебные документы сообщила, что Ардженто сама оказалась замешана в инциденте с совращением несовершеннолетнего актера, которому заплатила 380 тысяч долларов за молчание.

"Азия Ардженто была исключена из числа судей шоу X-factor Italy", — пишет Hollywood Reporter.

По данным газеты, зрители все еще смогут увидеть ее в качестве члена жюри с 6 сентября в первых семи эпизодах сезона, которые были отсняты ранее этим летом. Однако в новых съемках шоу, которые начнутся 25 октября, ее место займет другой судья, имя которого объявят 5 сентября на пресс-конференции шоу в Милане.

Актер Джимми Беннетт утверждает, что был совращен актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет (минимальный возраст согласия в Калифорнии — 18 лет). Самой Ардженто было на тот момент 37 лет. Защита Беннетта утверждает, что домогательства Ардженто травмировали юного актера, создав угрозу его психическому здоровью и помешав работе.

Ардженто отрицает сексуальную связь с несовершеннолетним актером, который, еще будучи ребенком, снялся в ее фильме "Цыпочки".

Итальянская актриса и режиссер в октябре 2017 года одной из первых обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, положив начало волне аналогичных разоблачений в сфере шоу-бизнеса и политики. Однако, как сообщили СМИ, всего через несколько месяцев после обвинений в адрес Вайнштейна Ардженто договорилась выплатить 380 тысяч долларов, чтобы урегулировать претензии Беннетта.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017–2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!