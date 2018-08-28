Не менять одни заборы на другие вокруг полиции предложили алматинцы

Также они рассказали о своем видении улучшения работы службы "102".

На общественном совете в Алматы его участники предложили свое видение по улучшению работу службы «102» и ситуации с заборами вокруг ДВД и РОВД, передает Zakon.kz.

«По телефонам, как и ожидалось, ДВД отделывается «малой кровью» - на деньги спонсоров оборудовало еще 4 места для операторов, увеличивает наполняемость смен из тех самых 10 операторов с тем, чтобы хотя бы 10 человек все время были на телефоне. Несмотря на то (и даже потому что), что у ДВД есть масса действительных проблем с колл-центром, которые его представители озвучили на встрече, так дело не пойдет», - написал на своей странице в Facebook Асет Наурызбаев.

По его мнению, традиционными бюрократическими мерами ситуация не разрешится.

«Поэтому совместно с членами Общественного совета предложили создать совместную рабочую группу по проблеме колл-центра МВД, которая сможет предложить комплексное решение:

1. Разделить потоки экстренных звонков и справочных. По статистике ДВД более половины звонков на 102 связаны с неоперативными вопросами - вплоть до просьбы соединить с тем или иным подразделением полиции.

2. Кардинально обновить оборудование и программное обеспечение колл-центра. Современные технологии позволяют по номеру телефона установить местоположение и владельца телефона звонящего. Эти данные должны сразу быть переданы оператору для экономии времени.

3. Рассмотреть возможности, возникающие при появлении в городе универсального колл-центра для всех видов неотложной помощи, соединив усилия разрозненных и маломощных колл-центров по примеру европейской службы 112 или американской 911ДВД в лице своих представителей сообщил, что идея с совместной рабочей группой им нравится. Мы просили дать представителей от ДВД до конца недели. Если это желание будет подкреплено реальными действиями, мы сообщим группе представителей ИТ-индустрии об этой возможности для создания самого современного сервиса», - рассказал он.

Что касается заборов, которые ДВД решил заменить на новые – более «красивые», то общественники не поддержали эту инициативу.

«Мы выразили свое категорическое неприятие такой замены. ДВД ссылается на 191 постановление правительства ... Действительно, там есть требования к защите «особо важных государственных объектов», в число которых входит РОВД. На самом деле, в число этих самых «особо важных» объектов должны входить только места хранения оружия и спецсредств. Дежурная часть, комнаты для приема граждан и следственных действий, офисы служб РОВД и проч. никак не могут относиться к «особо важным государственным объектам», - пояснил А.Наурзыбаев.

В связи с чем общественники предложили не менять одни заборы на другие, впустую затратив госсредства, а сделать «нормальное техзадание на проектирование открытой части РОВД, включив туда не только проходные 5х6 метров, но также и максимально возможное количество помещений РОВД, не связанных с хранением оружия и спецсредств».

«То есть то, что понравилось президенту Назарбаеву в грузинском опыте реформирования полиции. Начальник службы тыла пообещал представить техническое задание публично. Мы предложили разработать его совместно с общественностью - мы не представляем, как сервис разрабатывается без анализа пожеланий тех, кто будет его использовать.

Будем следить», - резюмировал он.

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