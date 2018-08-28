Министр обороны избран президентом Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя

Многолетняя работа Ассоциации направлена на системную подготовку, как будущих чемпионов, так и просто достойных спортсменов.

В Астане по инициативе Всеказахстанкой Ассоциацией рукопашного боя президентом Ассоциации избран министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Участники голосования единодушно отдали голоса за Нурлана Ермекбаева. Новый президент, в свою очередь, сказал, что приложит все усилия и будет стремиться оправдать оказанное ему доверие.

"Многолетняя работа Ассоциации направлена на системную подготовку, как будущих чемпионов, так и просто достойных спортсменов. Уверен мы вместе и дальше будем вести активную работу по популяризации этого вида спорта в стране, в том числе и армейского рукопашного боя, а также развитию детско-юношеского спорта в целом", - сказал министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.

Необходимо отметить, что глава оборонного ведомства выполнил норматив кандидата мастера спорта по рукопашному бою в 1988 году.

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