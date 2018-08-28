«Qazaq Banki» и «Эксимбанк Казахстан» лишили лицензии на проведение банковских операций

Приказом главы Нацбанка назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банков.

Постановлением правления Национального Банка РК от 27 августа 2018 года принято решение о лишении АО «Qazaq Banki» и «Эксимбанк Казахстан» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Нацбанке, данное решение принято «за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, с 28 августа 2018 года».

Как отмечается, ввиду низкой доли активов и обязательств банков в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,8%) лишение банков лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом главы Нацбанка назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банков. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

Как поясняется, с 28 августа 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

«Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что с даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банков требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банков.

Банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

По всем интересующим вопросам также можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727)380-39-39.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!