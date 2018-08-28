Областной форум "Менің өлкем – менің шабытым" состоялся в ВКО

Образовательный модуль форума был наполнен интерактивными формами работы, среди которых: тренинги, мастер – классы, TED конференция.

С целью приобщения подрастающего поколения к литературному наследию родного края, развития познавательной активности учащихся в области литературы, формирования культуры читательского восприятия и понимания 25 августа 2018 года в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" проводился областной форум "Менің өлкем – менің шабытым", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО,

Восточный Казахстан - родина многих известных общественных деятелей, писателей и поэтов. Край богат историческими, литературными, этнографическими событиями. Это - сокральное место, где родились и жили великие личности казахской культуры, всемирно известные Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов.

Форум был организован управлением образования Восточно-Казахстанской области, региональным научно-практическим центром "Дарын".

Образовательный модуль форума был наполнен интерактивными формами работы, среди которых: тренинги, мастер – классы, TED конференция.

Более 300 школьников смогли не только получить ответы на интересующие вопросы, но и поделиться своими будущими проектами и идеями, выступить в роли спикеров, представить публике свои авторские произведения.

Спикерами TED конференции выступили: Ирина Борисовна Каланчина - сотрудник отдела краеведения Централизованной библиотечной системы имени Оралхана Бокея; Карлыгаш Туркестановна Барбосынова - магистр филологии, старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и журналистики ВКГУ им. С. Аманжолова; Ирина Валерьевна Щеглова - мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию и радиопеленгации, Национальный судья по спорту высшей категории, генеральный директор ТОО "Вояж – Алтайский Казахстан"; Наталья Николаевна Будникова - старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и журналистики ВКГУ им. С. Аманжолова; Айдын Абзалбекұлы Салбанов - художественный руководитель Молодежного театра Восточно-Казахстанского областного драматического театра города Усть-Каменогорска.

Представителями Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А.Пушкина был проведена выставка произведений Абая - литературный караван "Наш Абай". У ребят форума появилась уникальная возможность соприкоснуться с жизнью и творчеством, духом великих мыслителей, ощутить историю, культуру казахского народа.

Централизованная библиотечная система им.О.Бокея для ребят представила познавательнуй программу "25 чудесных мест ВКО. Рассказы и легенды ВКО".

Зрелищно и эффектно ребята выступали на конкурсе-фестивале литературного творчества "Менің өлкем – менің шабытым". Во время выступления прозвучали песни Абая, Шакарима и авторские произведения участников форума.

Церемония закрытия форума стала ярким финалом. Вручение сертификатов, добрые пожелания и возможность обменяться фотографиями на память и надеждой на встречу вновь с друзьями, которыми удалось стать за такой не большой, но чудесный промежуток времени.

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