Свыше полумиллиона казахстанцев официально заключили трудовые договоры

Актуализация статуса граждан обусловлена необходимостью подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования.

На заседании правительства РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала о реализации Дорожной карты по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Во исполнение поручения главы государства министерством совместно с центральными госорганами и местными исполнительными органами реализуется Дорожная карта на 2018-2019 годы по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны и в систему обязательного социального медицинского страхования», - сказала она.

По ее словам, задача по актуализации статуса граждан обусловлена необходимостью подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования, защите их социальных прав и гарантий через участие в социальном и пенсионном обеспечении.

«По итогам 7 месяцев текущего года по актуализации статусов граждан была проведена следующая работа. С начала года из 2,7 млн человек, которые не имели статуса в госбазах данных по состоянию на 1 января 2018 года, на сегодня актуализирован статус 1 млн 385 тысяч человек, то есть более 50% от плана на 2018 и 2019 год», - сообщила глава ведомства.

Во-первых, как отметила М. Абылкасымова, 548,4 тысяч работников заключили трудовые договоры, по ним начали поступать обязательные пенсионные взносы, 13 тысяч предпринимателей официально зарегистрировали свою деятельность, 22,4 тысячи человек определены в качестве работающих по договору ГПХ, домашних работников и работающих в иностранных предприятиях, 17,7 тысяч человек зарегистрированы как безработные.

«Во-вторых, 84 тысячи человек были зарегистрированы как получатели социальных выплат, 19 тысяч человек - получатели адресной социальной помощи, 29 тысяч женщин поставлены на учет по беременности, 8,7 тысяч лиц осуществляют уход за ребенком до 3-х лет. В-третьих, 642,5 тысяч граждан были актуализированы по другим категориям в качестве домохозяек, студентов, выехавших, школьников старше 18 лет. Также в базах данных выявлены и актуализированы дублирующиеся ИИН, просроченные документы. Остаток неактуализированного населения по состоянию на 25 августа 2018 составил 1 млн 322 тысяч граждан», - перечислила министр.

По ее данным, в целях координации реализации Дорожной карты на центральном уровне работает межведомственная комиссия по вопросам формализации деятельности самозанятого населения. Также на местном уровне активно работают региональные штабы по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны, реализуются региональные дорожные карты.

«С марта текущего года совместно с Федерацией профсоюзов и НПП Атамекен запущена акция «Заключи трудовой договор», активно применяются комплексные меры по формализации и охвату мерами содействия занятости. Все регионы страны показывают высокую динамику и результаты работы с охватом от 37% до 73% от общей численности. К настоящему моменту по темпам актуализации лидирующими регионами являются Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В каждой из них актуализированы статусы более 59% лиц, не имевших статуса в государственных базах данных на начало года», - пояснила она.

В то же время ниже среднего по стране темпы актуализации наблюдаются в Восточно-Казахстанской (41%), Западно-Казахстанской (41%), Атырауской областях (41%) и в Астане (37%).

Ксения Давыдова, Астана

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