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Курс доллара составил 361,22 тенге на утренних торгах

Объем торгов – 17,750 млн долларов.

Фото : azh.kz28 августа 2018, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,22 тенге за доллар (+0,03 тенге), объем торгов – 17,750 млн долларов (-27 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3605 тенге за рубль (-0,0020 тенге), объем торгов – 5 млн рублей (-5 млн рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,0433 тенге за юань (+0,0569 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-150 тыс. юаней).

В обменниках - курс доллара 360,9-361,7 тенге, евро - 421,3-423,3 тенге, рос.рубля - 5,36-5,41 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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