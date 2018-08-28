Безработные Астаны и Алматы отказываются от предлагаемых им вакансий

Акимы городов рассказали о работе с безработным и самозанятым населением.

При обсуждении реализации Дорожной карты по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны аким Астаны Асет Исекешев и аким Алматы Бауыржан Байбек рассказали о том, как идет эта работа в их городах, передает корреспондент Zakon.kz.

«В текущем году у нас было около 300 тысяч человек, статус которых не определен. Мы определили их статус - с первого января текущего года 120 тысяч человек, чей статус был не определен, мы определили всю информацию о них в составе комиссии. 145 тысяч человек теперь их статус определен, 75 600 человек работает. Те, кто работает без перечисления обязательных перечислений пенсионных взносов, и 4900 человек те, кто самозанятый», - сказал А. Исекешев.

По его словам, их проверяет департамент труда по Астане.

«Остальные 500 тысяч человек - это те, чей статус не определен. 39 тысяч человек выбыли в другие регионы, по ним мы передали информацию в миграционную службу МВД. Если не считать их, у нас около 46 тысяч человек в обработке. То есть не 37, а 60% людей тех, чей статус еще не определен. С начала года тех, кто работает без пенсионных взносов - 29 тысяч человек. На базаре в торговых точках работает большое количество людей, с ними проводится разъяснительная работа. Вопрос на контроле», - заверил он.

Вместе с тем Б. Байбек отметил, что в Алматы с начала этого года определен статус у 101 500 человек.

Из них 32 тысячи наемных рабочих - узаконены. «Количество непродуктивно занятых уменьшилось на 40%. 74% людей, статус которых мы определили, а остальных 26% - мы собираемся определить», - сказал он.

«Для усиления работы мобилизована деятельность всех ЦОНов. Они определяют социальный статус посетителей при оказании услуг. Проводятся рейды в базарах и местах общественного питания, чтобы определить конкретное место работы людей. В рамках программы занятости обеспечены работой 21 тысяча человек, из которых самозанятых и незарегистрированных – 1 900 человек. Проводится работа по привлечению в программу 22 тысяч незарегистрированных безработных. К сожалению, большинство из них отказываются участвовать в программе из-за низкой зарплаты. Например, средняя зарплата по городу 205 тысяч тенге - это выше республиканского показателя на 26%. А по программе предлагается средняя зарплата в 50 тысяч тенге. В связи с этим для усиления работы в министерство направлены соответствующие предложения. Работа продолжается», - заключил глава города.

Ксения Давыдова, Астана

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