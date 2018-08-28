Таможня РФ запретила ввоз казахстанских цветов из-за нарушения карантина

В результате более 8 000 срезов цветов не допущено к ввозу в Новосибирскую область.

Россельхознадзор по Новосибирской области обнаружил нарушения карантина в 8 065 срезов цветов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Партия цветов из Казахстана была задержана на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". В частности владельцы цветочных срезов пытались провезти 7 535 казахстанских роз без необходимых документов.

"В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз партии цветов, относящихся к продукции высокого фитосанитарного риска, на территорию Российской Федерации был запрещен. Партия возвращена отправителю в Республику Казахстан", - говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

Также на пункте пропуска на Государственной границе Российской Федерации Аэропорт "Толмачево" в партии объемом более 500 тысяч срезов цветов импортного происхождения были обнаружены карантинные вредные организмы. При досмотре цветочной продукции выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Вредоносным объектом оказались поражены 480 срезов испанской кустовой хризантемы и 50 срезов итальянской герберы.

В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинного для России объекта 530 срезов хризантем и герберы были запрещены к ввозу и уничтожены путем сжигания по решению владельца партии. Остальная часть партии цветочной продукции была разрешена для ввоза.

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