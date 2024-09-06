Россия запретила ввоз 18 тонн перца из Казахстана

К ввозу на территорию Челябинской области России не допущено 18 тонн перца из Казахстана. Перевозчика могут наказать, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

"4 сентября 2024 года должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при взаимодействии с ПУ ФСБ Росси по Челябинской области и Челябинской таможней ФТС России при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении партии свежего сладкого перца, ввозимого на территорию Российской Федерации из республики Казахстан, принято решение о запрете ввоза", – говорится в сообщении, опубликованном 6 сентября.

Причиной запрета, как объяснили в управлении, "стало несоответствие условий перевозки карантинным фитосанитарным требованиям: большая часть из 18 тонн перца ввозилась без маркировки и упаковки (навалом)".

Фото: 74.fsvps.gov.ru

"Продукция, ввозимая с нарушением, возвращена на территорию Республики Казахстан. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ". Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

5 сентября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как Россия отреагировала на возможность запрета на ввоз сахара в Казахстан.