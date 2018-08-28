Разработана Карта для исполнения Стратегического плана развития до 2025 года

В начале текущего года главой государства подписан Стратегический план развития страны до 2025 года.

На заседании правительства министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов представил прогнозы социально-экономического развития на 2019-2023 годы и рассказал, что для достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года ведомством разработана Стратегическая карта, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вы знаете, в начале текущего года Главой государства подписан Стратегический план развития страны до 2025 года. Главная цель до 2025 года добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5,0% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46 100 долларов США», - сказал он.

По его словам, обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей.

«Вместе с тем ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. В этой связи, для измерения прогресса на пути 30-ти развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста. Ключевые национальные индикаторы разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги», - отметил глава МНЭ РК.

Как добавил Т. Сулейменов, в целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года ведомством разработана Стратегическая карта.

«В Стратегической карте ключевые национальные индикаторы при наличии данных разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений. При разбивке ключевых национальных индикаторов определён вклад в итоговый результат каждого соответствующего центрального государственного и местного исполнительного органа, ответственного за их достижение. В частности, по отраслям и регионам разделены наиболее комплексные три индикатора такие как «рост производительности труда», «инвестиции в основной капитал», «доля ненаблюдаемой экономики»», - перечислил министр.

Также 16 индикаторов указаны в разрезе регионов.По 18 индикаторам определена прямая ответственность государственных органов, без разбивки индикатора по отраслям и регионам.

«Прогноз по индикаторам осуществлялся на основе общепринятых статистических и математических методов расчета по официальным статистическим, ведомственным данным и международным источникам, также учитывалась специфика регионов. Так, по всем индикаторам Стратегической карты наблюдается положительная динамика роста, направленная на улучшение ситуации в той или иной сфере. В целом принятая Стратегическая карта позволит отслеживать достижение индикаторов Стратегического плана и принимать соответствующие меры при отклонении от плановых значений», - указал глава ведомства.

По его данным, для обеспечения достижения ключевых национальных индикаторов корректировка плановых значений Стратегической карты будет осуществляться только при внесении изменений и дополнений в Стратегический план.

«Дальнейшая работа будет направлена на корректировку нижестоящих документов Системы госпланирования в соответствии со Стратегической картой. Мониторинг хода реализации и достижения индикаторов Стратегической карты будет осуществляться раз в год в рамках мониторинга Стратегического плана развития», - заключил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова, Астана

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