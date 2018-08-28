Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Конституции

Перед Днем Конституции будет короткая рабочая неделя.

В этом году на День Конституции праздничными выходными стали 30 и 31 августа, которые выпадают на четверг и пятницу, передает Zakon.kz.

1 и 2 сентября являются выходными днями. Таким образом, на День Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня.

30 августа на площади перед столичным акиматом пройдет концерт.

На праздничном концерте под открытым небом для гостей и жителей города выступят Гадылбек Жанай, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Дос, Канат Умбетов, Алмас Кишкенбаев, Курмаш Маханов, ведущими вечера будут известные шоумены Азамат и Антон!

Концерт могут посетить все желающие, начало в 18:00, программа продлится до 23:00 часов.

Концертные программы ко Дню Конституции в рамках мероприятия "Думанды Сарыарка" будут также проходить во всех пригородных поселках Астаны. Популярные исполнители, танцевальные и музыкальные коллективы, артисты столичного театра кукол, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями и цирковые артисты выступят для жителей 10 пригородных массивов – Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Өндіріс, Железнодорожный, Үркер, Коктал, Промышленный и Казгородок. Концерты будут проходить в 15:00 и в 19:00.

Стоит отметить, что пригородные концерты "Думанды Сарыарка" начали проводиться с 1 июня и продлятся до 2 сентября. Выступления проходят на открытых площадках и являются бесплатными для всех желающих.

В музее им. Сакена Сейфуллина открылась выставка "Ата заң – азаттықтың алтын арқауы", посвященная Дню Конституции. Экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00 часов, она продлится до 31 августа. Также тематические выставки пройдут в музее "Алжир" и во Дворце Независимости.

Кроме того, 29 августа в преддверии Дня Конституции в Ледовом дворце "Барыс арена" состоится второй Ежегодный международный фестиваль "Астана Дауысы". В рамках фестиваля, который организует Управление культуры и спорта города Астаны, пройдет церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки из разных стран мира.

На одной сцене выступят артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Швеции, Латвии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. В этом году на Astana Dausy выступят Ninety One, Ерке Есмахан, победитель конкурса "Евровидение-2012" Loreen, Интарс Бусулис, DoReDos, СЕВАК, Согдиана, ALEKSEEV, Григорий Лепс, Ани Лорак и Филипп Киркоров.

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