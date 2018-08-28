Как получить деньги вкладчиками «Qazaq Banki» и «Эксимбанка», рассказали в Нацбанке

Возмещению подлежит остаток на банковском счете. Начисленное банком вознаграждение не гарантируется.

В Национальном банке РК (далее – Национальный Банк) рассказали как и сколько средств могут получить вкладчики «Qazaq Banki» и «Эксимбанк Казахстана», у которых сегодня была отозвана лицензия на проведение банковских операций, передает Zakon.kz.

Как отмечается, депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). В случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.

Максимальный предел гарантии составляет:

• по депозитам в тенге – до 10 миллионов тенге;

• по депозитам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.

На возмещение из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов имеют право клиенты банка:

• физические лица,

• индивидуальные предприниматели,

• частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты.

Как поясняется, возмещению подлежит остаток на банковском счете. Начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.

Всего в АО «Qazaq Banki» размещено депозитов физических лиц на сумму 23 миллиарда тенге. Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 19,6 миллиардов тенге.

Около 2% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы – от ликвидационной комиссии.

В «Эксимбанке Казахстана» размещено депозитов физлиц на сумму 254 миллиона тенге. Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 249 миллионов тенге.

Около 1% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы – от ликвидационной комиссии.

Ранее сообщалось, что приказом главы Нацбанка назначены временные администрации, к которым перешли полномочия всех органов управления данных банков. В состав временной администрации вошли специалисты Национального Банка.

Временная администрация банков будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. Временная администрация назначается для обеспечения сохранности имущества банка, управления банком, выявления активов банка, проведения инвентаризации активов, обязательств и документов организации. В период своей деятельности временная администрация оценит возможность проведения одновременной передачи активов и обязательств банков банку-приобретателю.

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банков КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками.

После объявления КФГД выбранного банка-агента вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).

По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727)380-39-39, а также посредством мобильного приложения «НБК Online».

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