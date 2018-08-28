Появились подробности в деле о воспитателе, душившем одеялом ребенка

Назначены экспертизы.

В частном детском садике Темиртау воспитательница душила ребенка во время тихого часа, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Видеоролик был опубликован в социальных сетях 27 августа. Сотрудники полиции при мониторинге социальных сетей на странице «Shok_krg» обнаружили видео, в котором женщина надавила на ребенка одеялом и удерживала его против воли. В ходе изучения видео установлена 50-летняя воспитательница одного из детских садов города, которая призналась, что находясь на работе не могла уложить спать ребенка, так как девочка не слушалась и прыгала на кровати, в связи с чем она придавила ее одеялом и удерживала.

«Установлены родители несовершеннолетней, которые написали заявление о привлечении к ответственности воспитателя. При выяснении обстоятельств установлено, что видео было снято в мае месяце текущего года, но в социальную сеть выложено 27 августа. В настоящий момент проводится расследование. Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - пояснили в ДВД региона.

В отделе образования Темиртау по инциденту в частном детском саду «Домик» уточнили, что в рамках развития государственно-частного партнерства открытие частных детских садов с недавних пор является не лицензируемой деятельностью. Детсад принимает детей ясельного возраста, количество воспитанников - 50 детей. В связи с чем в нем не размещается государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение.

Отмечается, что с помощником воспитателя официально расторгнуты трудовые отношения. Для расследования инцидента отделом образования Темиртау уведомлены специалисты Департамента по контролю в сфере образования. Также направлено письмо в Комитет по охране прав детей МОН РК.

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