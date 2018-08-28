Новый комментарий к Конституции Казахстана презентован в Астане

Все изменения нужно разъяснить и растолковать для законодательной и судебной власти.

Новый научно-практический комментарий Конституции Казахстана был презентован сегодня в Астане во время международной конференции «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства», передает корреспондент Zakon.kz.

Комментарий уже издан Фондом Первого Президента РК – Елбасы совместно с Конституционным Советом РК и Министерством юстиции РК в рамках национального проекта «Рухани Жаңғыру».

«В прошлом году произошли изменения в Конституционном законодательстве, в частности, внесены поправки в Конституцию, расширены значительно права парламента, передана часть полномочий от президента правительству. Более того, от некоторых полномочий президент отказался в пользу парламента. В частности, сегодня единственным законодательным органом является парламент. Значительно расширены полномочия палат парламента, подотчетность правительства парламенту. Усилена компетенция конституционного совета по контролю за соблюдением конституционной законности. Изменена компетенция прокуратуры, значительная часть тех полномочий которыми прокуратура обладала как наследница советской прокуратуры утрачены», - рассказал о причинах появления комментария заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов.

По его словам, все эти изменения нужно было разъяснить и растолковать для законодательной и судебной власти, а также граждан, которые ссылаются на нормы Конституции отстаивая свои права в суде.

«Конечно, это толкование не является обязательным. Это доктринальное толкование. По мнению ученых-практиков, обязательное толкование дает только Конституционный совет. Но для правоприменителя важно знать, что же имел ввиду законодатель, принимая те или иные конституционные нормы. Думаю, это издание будет интересно и для научной общественности, и для практиков, и граждан», - сообщил Рогов.

Перед тем, как был принят закон о «внесении изменений и дополнений в Конституцию» Казахстан обратился с просьбой к Венецианской комиссии - дать свое заключение по предполагаемым изменениям.

«Сами понимаете, что если обратился в Венецианскую комиссию руководитель рабочей группы, руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, то, конечно, инициатива исходила от главы государства. Это свидетельствует о том, насколько серьезное внимание он уделяет тому, чтобы принципы и ценности верховенства права соблюдались во всех законодательных актах и в первую очередь в самом законе страны», - обратил он внимание.

В одном из комментариев комиссии говорится, что «конституционные изменения Казахстана представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства. Реформа задает правильный вектор дальнейшего развития страны и свидетельствует об очевидном прогрессе».

«По мнению комиссии, повышение роли парламента в целом и палат парламенте, в частности, передача некоторых функций президента республики правительству, усиление механизмов его подотчетности и подконтрольности парламенту является позитивным изменением, которое соответствует логике предыдущих конституционны реформ», - привел пример Рогов.

Татьяна Ковалева, Астана

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