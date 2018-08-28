О бедственном положении собак-тазы рассказал Мухамедиулы

Подобное обращение с животными недопустимо и мы будем пресекать любые подобные проявления на корню.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о бедственном положении двух собак породы тазы, находящихся на территории национально-культурного центра «Этноауыл», передает Zakon.kz.

«Друзья, сегодня ночью мне прислали ссылку на пост о бедственном положении двух собак породы тазы, находящихся на территории национально-культурного центра «Этноауыл» (ипподром «Казанат»). С утра начал разбираться в ситуации. На балансе организации нет ни одной собаки. Вольеры, в которых находятся псы, созданы для привозных животных, участвующих в выступлениях на территории «Этноауыла». Обе собаки принадлежат частному лицу, которого в действительности зовут Бекболат - он привёз их из Павлодара», - написал министр на своей странице в Facebook.

По словам хозяина, некоторое время назад обе собаки исчезли из своих вольеров, спустя 10 дней розысков буквально на днях собак нашли и вернули в уже плохом состоянии. Есть заявление в полицию об их пропаже.

«По моему распоряжению обеих собак повезут в одну из ветеринарных клиник Астаны, где они пройдут полное медицинское обследование и получат всю необходимую поддерживающую терапию. По предварительному заключению ветеринаров, состояние собак удовлетворительное: тазы по стандарту породы должны быть худыми. Тем не менее, мы приняли решение оставить собак в клинике до полного выяснения всех обстоятельств этого дела», - отметил А. Мухамедиулы.

По его словам, назначена внутренняя служебная проверка. Виновные будут наказаны. Уже принято решение о расторжении контракта с хозяином собак, с удержанием зарплаты для компенсации средств, затраченных Жорой Морозовым на операцию одного из псов.

«Выражаю благодарность автору этого поста за человечность, доброту и небезразличие к животным. Подобное обращение с животными недопустимо и мы будем пресекать любые подобные проявления на корню. Однако нужно помнить, что у этих собак есть хозяин и забрать их у него мы не можем. Если потребуется, обратимся в правоохранительные органы. Если собак у хозяина отберут - «Этноауыл» с радостью примет их на баланс и организует все необходимое для их дальнейшей комфортной и безопасной жизни», - заверил министр.

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