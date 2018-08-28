Казахстан может стать центром современных вычислений

Казахстан может стать новым центром распределённых и облачных вычислений – уже сейчас к нам обращаются международные инвесторы.

Делегация Казахстана в составе национальной Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий РК(НАРБК РК), министерства национальной экономики РК, министерства информации и коммуникации, НПП «Атамекен» АО «НИХ «Зерде», АО «НИТ» посетила Швецию для обмена опытом развития экономики в области новых вычислительных технологий, в том числе индустрии дата-центров и реализации электроэнергии международным клиентам, передает Zakon.kz.

«На встрече в Boden Business Park резиденты дата-центров высказали заинтересованность в работе на территории Республики Казахстан. У Казахстана, по их мнению, есть реальные шансы войти в число передовых стран по размещению центров обработки данных. Неотъемлемой частью современных цифровых экономик станет индустрия дата-центров», - говорится в сообщении НАРБК РК.

Как отмечается, ключевой тенденцией, объясняющей прогноз, является колоссальный рост объема данных и, соответственно, востребованность в их хранении и обработке. Мировой объем хранимых данных к 2025 увеличится в 10 раз, когда как 80% данных - не сортированы и не обработаны. Для обработки и анализа данных требуются огромные вычислительные мощности и развитая технологическая инфраструктура, а именно индустрия дата-центров и благоприятные условия энергетического сектора. Такие страны как Швеция давно распознали эту тенденцию, став ведущими странами в индустрии обработки данных.

Представители Boden Business Park и Lulea Business Authority, администрирующих дата-центры в г. Боден и Лулео в Швеции, поделились с делегацией опытом строительства данной инфраструктуры.

Инфраструктура дата-центров и облачных вычислений в упрощенном варианте состоит из современных GPU-процессоров, системы охлаждения и источников энергии вблизи объектов. Подобные дата-центры потребляют большое количество энергии и соответственно себестоимость современных вычислений на 40-50% зависит от расходов на электроэнергию и систему охлаждения. Именно этим и стала привлекательна Швеция для международных клиентов. Ввиду огромного спроса, индустрия быстро обрастает различными клиентами, от крупных IT-гигантов до международных «майнинговых ферм».

Как отмечается, Казахстан имеет одну из самых невысоких цен на электроэнергию в мире, обладает достаточно развитой телекоммуникационной инфраструктурой, что дает возможность строить дата-центры вблизи источников электроэнергии, позволяя далее снижать себестоимость вычислений. Но самой главной причиной интереса со стороны международных компаний, является профицит электроэнергии в Казахстане, который на сегодняшний день составляет около 2000 МВт, при стоимости электроэнергии в 2-3 дешевле, чем в Швеции. А также учитывая, что Казахстан взял масштабный курс на цифровизацию.

При этом эксперты считают, что, если в Казахстане на законодательном уровне будут созданы благоприятные условия, в скором времени страна сможет полноценно реализовывать свой энергетический потенциал в новых индустриях вместо экспорта природных ресурсов. К тому же для достижения этих целей не нужны бюджетные деньги.

«Казахстан может стать новым центром распределённых и облачных вычислений – уже сейчас к нам обращаются международные инвесторы. К сотрудничеству готовы и отечественные компании, обладающие необходимой инфраструктурой и опытом. Среди них и Казахтелеком. Все что сейчас необходимо, это обеспечить благоприятные условия, чтобы заполнить наши дата-центры международной клиентурой», - считает президент НАРБК РК Алан Дорджиев.

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