Казахстанцы отмечают День Конституции

В этот день во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности.

30 августа казахстанцы традиционно отмечают День Конституции Республики Казахстан. Уже 23 года эта дата является государственным праздником и выходным днем на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Хотя Казахстан обрел свою независимость в 1991 году, основной закон страны был окончательно утвержден лишь в 1995 году. Именно 30 августа после десятков тысяч согласований и обсуждений на общенациональном референдуме была принята Конституция страны. И это стало одним из решающих моментов на пути построения Казахстаном независимого государства.

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Как отметил президент РК Нурсултан Назарбаев, Конституция Казахстана - есть основание свободы. И Конституция дала народу самое главное право выбора.

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Отражая волю народа, первой статьей Конституции Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

"Наша Конституция гарантирует и защищает равенство прав всех граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности", - говорил президент, выступая на ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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За 23 года, прошедшие с момента принятия Конституции, в главный закон страны в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах вносились изменения и дополнения, соответствующие веяниям времени.

Так, в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан является унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.

Источник фото: Мажилис Парламента Республики Казахстан

А в марте 2017 года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", согласно которому ряд полномочий президента делегируется другим ветвям власти. Таким образом, политическая система обрела большую степень демократичности и устойчивости.

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"Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны", - отмечал глава государства, выступая на церемонии публичного подписания закона.

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В целом, Конституция является политической программой нашего государства. В ней показано, как видит себя Казахстан в мире, по какому пути он намерен развиваться, какие ориентиры себе обозначил и как собирается к ним идти. Именно главный закон определяет идеологию страны, включающую в себя ценности, принципы отношений в обществе, отношений народа и власти, которые сейчас существуют в Казахстане. И потому празднование Дня Конституции является не просто национальным, а личным праздником для каждого патриота своей страны.

Источник фото: assembly.kz

В этот раз в День Конституции казахстанцы отдохнут сразу четыре дня. При этом во всех областях и городах страны по традиции проходят различные официальные мероприятия, массовые праздничные гулянья, проводятся различные выставки и концерты с участием казахских и зарубежных звезд шоу-бизнеса.

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