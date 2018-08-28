Три слесаря погибли при очистке колодца в Капшагае

Погибшим было 51, 53 и 54 года.

Трагедия произошла во вторник в 11:49 во время плановых очистных работ в канализационном колодце, сообщает zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"28 августа 2018 года в 11:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, о том что на территории 10-ой канализационной насосной станции города Капшагай при проведении плановых очистных работ в канализационном колодце, предположительно получили отравление парами газа метан и скончались на месте 3 слесаря ГКП на ПХ «Капшагай Су кубыры» 1964, 1965 и 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

Погибшие извлечены из колодца силами сотрудников ДЧС Алматинской области.

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