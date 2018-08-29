Женщина погибла в Алматы, выпав из движущегося автомобиля

Каким образом это стало возможным, пока непонятно.

Женщина выпала из автомобиля во время движения, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Nissan Murano двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Не доезжая улицы Мустафина, у автомобиля вдруг открылась дверь и женщина, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, выпала из него.

Каким образом это стало возможным, пока непонятно.

При падении женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте, за пару минут до приезда медиков.

Все детали произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.

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