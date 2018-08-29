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Женщина погибла в Алматы, выпав из движущегося автомобиля

Каким образом это стало возможным, пока непонятно.

Фото : zakon.kz29 августа 2018, 00:23

Женщина выпала из автомобиля во время движения, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Nissan Murano двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Не доезжая улицы Мустафина, у автомобиля вдруг открылась дверь и женщина, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, выпала из него.

Каким образом это стало возможным, пока непонятно.

При падении женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте, за пару минут до приезда медиков.

Все детали произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.


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