В Алматы женщина погибла, выпав с балкона многоэтажки

В Алматы проводится расследование по факту гибели молодой женщины, выпавшей с седьмого этажа жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", трагедия произошла утром 24 июня в одной из многоэтажек города. По предварительной информации, 29-летняя девушка упала с балкона квартиры, сдававшейся посуточно. Как отметили очевидцы, в помещении находились несколько человек, включая беременную женщину и детей.

Местные жители рассказали, что в квартире ранее неоднократно фиксировались шумные вечеринки. В ночь происшествия соседи слышали крики и громкие ссоры. По их словам, за некоторое время до падения девушка стояла на краю балкона. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались отговорить ее от прыжка, однако спасти ее не удалось.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о другому происшествии. В Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство.