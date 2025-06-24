#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
519.26
602.13
6.62
Происшествия

В Алматы женщина погибла, выпав с балкона многоэтажки

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 23:40 Фото: akorda.kz
В Алматы проводится расследование по факту гибели молодой женщины, выпавшей с седьмого этажа жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", трагедия произошла утром 24 июня в одной из многоэтажек города. По предварительной информации, 29-летняя девушка упала с балкона квартиры, сдававшейся посуточно. Как отметили очевидцы, в помещении находились несколько человек, включая беременную женщину и детей.

Местные жители рассказали, что в квартире ранее неоднократно фиксировались шумные вечеринки. В ночь происшествия соседи слышали крики и громкие ссоры. По их словам, за некоторое время до падения девушка стояла на краю балкона. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались отговорить ее от прыжка, однако спасти ее не удалось.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о другому происшествии. В Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жительницу Аксу насмерть проткнуло веткой: власти погасят все ее кредиты
Происшествия
18:42, 24 июня 2025
Жительницу Аксу насмерть проткнуло веткой: власти погасят все ее кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: