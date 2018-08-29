Папа римский не приедет на съезд религий в Астану
Франциск пришлет в Казахстан своего представителя
Фото : fakty.ictv.ua29 августа 2018, 01:59
Папа римский Франциск не приедет на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане 10-11 октября, сообщил "Интерфаксу" министр общественного развития республики Дархан Калетаев.
"Нет, его не будет. Будет его представитель", - сказал Калетаев, отвечая на вопрос об участии папы Римского в предстоящем съезде.
Вместе с тем он подчеркнул, что в числе участников мероприятия ожидаются государственные деятели ряда стран.
"Есть серьезные фигуры (в числе делегатов - ИФ). Президент Сербии ожидается, вице-президент Индонезии. Очень много религиозных лидеров", - добавил он.
Ранее спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал госсекретарю Ватикана приглашение президента Нурсултана Назарбаева папе римскому Франциску, чтобы тот принял участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Нынешний съезд будет посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир".
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