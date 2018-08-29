Более 40% американцев выступили за импичмент Трампа

Такие данные показал опрос.

Более 40% жителей США выступают за импичмент президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Axios и компанией SurveyMonkey. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, 44% респондентов выступают за начало процедуры импичмента Трампа, из них 79% — сторонники Демократической партии США. При этом 64% опрошенных заявили, что доверяют экс-адвокату президента Майклу Коэну, который признал себя виновным в финансовых преступлениях и заявил, что на них его сподвиг Трамп. При этом статистика по поводу того, сколько американцев выступают против импичмента, а сколько — воздержались, в опросе не приводится.

Опрос проводился с 22 по 24 августа 2018 года. В нем приняли участие 4362 жителя США старше 18 лет. Погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

Ранее лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что импичмент Трампа не является для демократов приоритетом, несмотря на судебные разбирательства с участием с бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна и экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

Axios — американское новостное онлайн-издание, запущенное в Вашингтоне в 2017 году и быстро завоевавшее популярность. Особенностью издания является подача новостей в виде тезисов. Как отмечают американские аналитики, скорость, с которой на сайте размещается информация, сделала Axios основным новостным источником эпохи Трампа. Издание специализируется на эксклюзивах: в частности, оно первым написало об изменении распорядка дня Трампа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!