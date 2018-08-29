Крупный вуз Алматы осаждают девушки

Будущие учителя не могут заселиться в общежитие и сидят на чемоданах.

В Алматы студенты одного из крупнейших вузов страны не могут заселиться в общежитие. Чтобы получить комнату, им необходимо было пройти медосмотр. Однако получить справку не так просто. Врачи университета не справляются с потоком. В итоге своей очереди ждут около двух тысяч человек: с чемоданами прямо у здания университета, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Километровые очереди, нераспакованные чемоданы и взволнованные студенты. Будущие учителя вот уже второй день не могут заселиться в общежитие. Получить комнату возможно только после медосмотра. По правилам, пройти его можно только в стенах вуза. В деканате уверяют: врачи просто не успевают принять всех. Учащиеся же жалуются, что в первую очередь справки оформляют первокурсникам.

Динара Бухарбай приехала из Шымкента накануне. К первым в своей жизни парам готовится, сидя на траве. Родственников и знакомых, у которых можно остановиться, в Алматы у нее нет.

Динара Бухарбай, абитуриентка студентка Казахского государственного женского педагогического университета:

- Нам сказали, что заселят в ближайшие два дня. Надеемся, что так и будет. Выдержать большие очереди непросто. Я даже падала в обморок.

Не меньше абитуриентов возмущены и их родители. Сегодня они даже попытались попасть в деканат. В администрации поспешили заверить: ситуацию решат в ближайшие два дня.

Ерик Калданов, начальник отдела эксплуатации зданий Казахского государственного женского педагогического университета:

- У всех девушек разное здоровье, медики должны осмотреть каждую. Когда начнется учебный год, нам предстоит проверка от Департамента охраны общественного здоровья. Если найдут больных, нам отвечать. В ближайшие два дня всех постараемся заселить.

В общежитии женского педагогического университета около трех тысяч мест. Пока туда заселили всего 900 человек. Остальным придется искать ночлег в другом месте. Оставшимся без крыши над головой студентам и абитуриентам сейчас просто некуда идти. Они просят провести медицинский осмотр уже после заселения в общежитие. Но в администрации посоветовали запастись терпением.

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