Внучка российского олигарха сыграла свадьбу за $4,5 млн, чтобы сойтись с бывшим

Девушка призналась в социальных сетях, что хотела вызвать ревность и план в итоге удался.

В прошлом году отгремела свадьба внучки российского олигарха Валерия Когана, где только за приглашённых звёзд он заплатил £3,5 млн (4,5 млн в долларах). Однако счастье молодожёнов продлилось недолго. Ирина Беленова призналась, что организовала пышное торжество, чтобы отомстить своему бывшему парню. Об этом она рассказала в "сториз" "Инстаграма", сообщает Лайф.

"Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал", - заявила Ирина Беленова.

Ирина и Дэниел Кенвэй поженились в январе 2017 года, когда обоим было по 19 лет. Свадьба состоялась в отеле Landmark в Лондоне, где президентский Люкс стоит £1450 за ночь.

Гвоздями программы стали сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актёр Антонио Бандерас. Кроме того, на роскошное торжество семьи Валерия Когана прилетел частный самолёт российских и мировых звёзд.

Валерий Коган является одним из хозяев аэропорта Домодедово. По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом "бункере миллиардеров" в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.

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