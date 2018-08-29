Уроженку Казахстана могут обвинить в разжигании розни к мужчинам

В материалах проверки речь идет о 12 постах на ее странице ВКонтакте.

Феминистка из Омска Любовь Калугина рассказала, что Следственный комитет начал проверку ее постов ВКонтакте на предмет возбуждения ненависти к мужчинам (часть 1 статьи 282 УК). Вопросы у следователей вызвали феминистские шутки, которые размещала Калугина. Медиазона публикует рассказ радикальной феминистки о ее взглядах, вызове в Центр «Э» и делах за мемы.

Калугина рассказывает, что феминизм у нее в основном в интернете. Она ведет свой блог и два сообщества ВКонтакте — Proud of being a womyn («Горжусь, что я женщина» с вариантом написания woman, который используют радикальные феминистки — МЗ) и «Твоя ужасная леди».

"В большей степени это мои личные убеждения. В официальные феминистские группировки я не вхожу, да в Омске у нас их и нет в силу территориальной удаленности от столицы. Занимаюсь я этим с 2012 года. Начиналось все как субкультура своих, просто как возможность поговорить с единомышленницами. А сейчас, в свете политической обстановки, все становится серьезнее и серьезнее — нам уже и поговорить не дают. Если пытаться как-то охарактеризовать мои убеждения, то я считаю, что женщины — это люди. Без всяких но, без всяких мифических недостатков, которые им приписывают, и без всяких дополнительных обязанностей, которые на них навешивают. Что женщины достойны абсолютно полноценной, интересной, комфортной и безопасной жизни, которой, к сожалению, у них пока еще нет ни в одной стране, несмотря на конституционное равенство полов", - передает издание слова женщины.

Свои социальные сети она ведет с шуточками, мемчиками, комментариями друзей и так далее.

"Я уроженка Казахстана, и весной 2017 года приходит ко мне как-то на квартиру человек в форме. Представляется сотрудником отдела миграции и говорит, что у них какая-то плановая проверка — он должен посмотреть мое жилье по месту регистрации, чтобы провести какую-то профилактическую работу, чтобы я миграционный режим не нарушала. Я немного удивилась — обычно они таких проверок не проводят и по адресам не ходят — но на его вопросы ответила. Тогда меня еще удивило, что он подозрительно интересовался телефоном моим, страницей «ВКонтакте». А потом я узнала, что он ходил и по моим знакомым, выяснял личную информацию, причем не имеющую отношения к «ВКонтакте». В частности, он выяснял, с кем у меня любовные отношения были или есть. Это неприятно покоробило, и тогда я поняла, что он — точно человек не из отдела миграции", - рассказала Калугина.

В самом конце июля 2017 года ее вызвали в Центр по противодействию экстремизму, куда она пришла с адвокатом. Там ей сказали, что поступило заявление от некоего гражданина из Биробиджана, который усмотрел в материалах ее страницы оскорбления его, как представителя социальной группы «мужчины».

"Когда нам показали материалы доследственной проверки, я поняла, что это был просто абсурд, практически 90% скриншотов — это шутки и разборки между феминистками. Всего там было 12 скриншотов с постами. Они взяли с меня объяснительную, где я признала, что посты действительно написаны мной, что страница моя, ну и отстали", - отметила Калугина.

По ее словам, в материалах проверки речь идет о 12 постах на ее странице ВКонтакте. В первом из них она рассказывает о своей деятельности и воззрениях, в частности, отмечая, что ненавидит представителей мужского пола, а представителей женского, «скорее всего», не уважает. Во втором изображен кадр из передачи «Деревня дураков» с женщиной со сковородкой и подписью «Бей мужло — спасай Россию!». В третьем Калугина уверяет, что «женщины, спящие и/или живущие под одной крышей с мужчинами, — балласт фемдвижения». В третьем желает «сдохнуть от рака простаты» «мудакам, у которых есть дрель», и т.д.

"Год меня не трогали, и вот недавно, 15 августа, снова выдернули на беседу — теперь уже в Следственный комитет. Материалы доследственной проверки нам показали снова, и адвокат материалы успела быстренько пролистать. Вроде бы она нового не заметила ничего, но у нас их быстренько отобрали и сказали, что полное ознакомление будет только после возбуждения дела... ...Понимание того, что моя деятельность в интернете опасна, у меня было всегда — с 2012-го года, с дела Pussy Riot. Что то, чем я занимаюсь — это рискованно, что кому-то это может не понравиться. Я никогда не дурачилась, осознавала, что риск определенный есть, но я не думала, что будет включена такая глупость в материалы проверки. Я не думала, что нельзя даже пошутить", - рассказала уроженка Казахстана.

Посты, которые фигурируют в проверке, она пока не удалила. Чтобы у людей была возможность ознакомиться с ними.

"Если дело в итоге возбудят, вину я признавать не буду. Это будет очень нехороший прецедент, по которому по проторенной дорожке могут отправиться в суд очень многие активисты, и не только феминистки. А это может иметь очень нехорошие последствия в будущем. Поэтому я буду настаивать на том, что никакого состава преступления в моих действиях нет. И я действительно искренне так считаю. Это полный абсурд — шуточки, пусть даже глуповатые, приравнивать к призывам, после которых люди реально идут и убивают других людей. Я буду защищаться, насколько хватит моих ресурсов", - отметила Калугина.

В управлении Следственного комитета по Омской области изданию «Город 55» подтвердили, что в отношении Калугиной проводится доследственная проверка, которая займет еще 1-2 недели.

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