Как развивалась пенсионная система Казахстана

С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии напрямую зависит от трудового стажа до 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Накопительной пенсионной системе Казахстана в этом году исполнилось 20 лет, сообщает Zakon.kz.

С момента обретения независимости страну сотрясала гиперинфляция. Например, по данным Агентства РК по статистике, в 1992 году она составляла 2960,8%. Отмечалось сокращение рождаемости при увеличении числа пенсионеров. Соответственно, солидарная пенсионная система, доставшаяся Казахстану в наследство от СССР, стала обременительной для экономики страны. Это побудило страну к преобразованию действующей системы пенсионного обеспечения.

В июне 1997 года был принят закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», который вступил в силу 1 января 1998 года. Так, Казахстан первым среди стран СНГ решил отказаться от солидарной системы пенсионного обеспечения и перешел на смешанную пенсионную систему, основой которой должна стать накопительная. При этом за основу взята Чилийская модель. Цель реформы – создать справедливую пенсионную систему, главный принцип которой заключается в ответственности граждан за дальнейшую судьбу будущей пенсии: «сколько заработал, накопил — столько и будешь получать».

С 1 января 1998 года казахстанцы начали отчислять 10% от доходов в виде обязательных пенсионных взносов, также у них появилось право делать и добровольные пенсионные отчисления. С 1 января 2003 года добросовестные работодатели начали делать добровольные профессиональные пенсионные взносы в пользу работников, занятых на вредных производствах. Но уже с 1 января 2014 года эти отчисления стали обязательными.

Первый обязательный пенсионный взнос поступил в государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) 19 января 1998 года. Отметим, что ГНПФ был первым игроком на рынке пенсионных услуг. Позже стали появляться частные накопительные пенсионные фонды, и у казахстанцев появился выбор – кому доверять свои накопления. В ГНПФ средства казахстанцев поступали по умолчанию, и частникам надо было постараться, чтобы привлечь их накопления.

На начальном этапе конкуренция привела к положительному результату: слабые фонды ушли с рынка, другие, объединились и усилили свои позиции.

Агрессивная инвестиционная политика частных фондов и произошедший первый кризис в экономике страны привели к убыткам, которые несли в первую очередь, вкладчики, недополучая доход на накопления.

В 2013 году на базе ГНПФ создается Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), которому были переданы пенсионные активы частных накопительных пенсионных фондов. Создание ЕНПФ преобразовало рынок, но не повлияло на систему пенсионного обеспечения.

В Казахстане сохраняется многоуровневая система: солидарный компонент, обязательная накопительная часть и добровольные накопления. Сохранены и основные параметры накопительной пенсионной системы: персонификация счетов, собственность накоплений и их наследование, а также государственная гарантия сохранности пенсионных взносов. Пенсия также складывается за счет выплат из двух источников: из государственного бюджета в виде базовой (которую получают все казахстанские пенсионеры) и солидарной (которую получают те, у кого есть минимум полугодичный трудовой стаж до 1998 года) пенсий, и из ЕНПФ за счет имеющихся накоплений.

Отметим, что с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии напрямую зависит от трудового стажа до 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Так, при общем стаже 10 лет или менее, базовая пенсия составит 54% от прожиточного минимума и за каждый год свыше 10 лет стажа будет повышаться на 2%, пока не достигнет отметки в 100%.

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