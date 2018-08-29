Казахстан поблагодарил актрису Кейт Бланшетт

Кайрат Умаров поблагодарил ее за активные усилия по решению проблем беженцев мусульман-рохинджа.

Казахстан призвал правительство Мьянмы приложить все усилия для устранения коренных причин проблем, связанных с положением мусульман-рохинджа в стране. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе заседания с докладами о положении мусульман-рохинджа в Мьянме выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев, актриса Кейт Бланшетт.

Как сообщил советник миссии Казахстана в ООН Ануар Жайнаков, Кайрат Умаров поблагодарил Кейт Бланшетт за участие в заседании Совета Безопасности и ее активные усилия по решению проблем беженцев мусульман-рохинджа.

Посол Казахстана отметил, что ровно год назад международное сообщество стало свидетелем одной из крупнейших гуманитарных катастроф, когда более 700 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

"Больше всего вызывает неприятие тот факт, что 60% беженцев-рохинджа– это дети, которые были вынуждены бежать из страны, покинув свои дома, и, как мы лично убедились в апреле в Бангладеш, живут сегодня в чрезвычайно сложных условиях в лагерях беженцев", – подчеркнул К. Умаров.

Казахстан высоко оценивает усилия ООН и всех гуманитарных партнеров по оказанию помощи беженцам-рохинджа, предоставляющих им продовольствие, жилье, медикаменты, воду и другие средства поддержки.

В апреле этого года правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь беженцам-рохинджа, размещенным на территории вблизи города Кокс-Базарв Бангладеш, на сумму в размере 500 тысяч долларов, которая доставлена к местам их временного проживания.

Говоря о текущем положении в Мьянме, К. Умаров отметил, что по данным ООН, в стране сохраняются строгие ограничения на свободу передвижения представителей народности рохинджа, а также у них продолжает отсутствовать доступ к образованию, здравоохранению и источникам средств к существованию.

"Очевидно, что только тогда, когда беженцы-рохинджа будут иметь гарантированную безопасность и увидят реальный прогресс по указанным вопросам, они начнут возвращаться в страну", – подчеркнул посол Казахстана.

Постоянный представитель Казахстана также назвал создание в Мьянме Независимой комиссии по расследованию нарушений прав представителей народности рохинджа одним из ключевых шагов в направлении примирения и правосудия переходного периода. При этом он отметил, что включение в Комиссию представителя мусульманской общины значительно повысило бы доверие к ней и помогло бы "построить мосты".

В целом, члены Совета Безопасности ООН были едины во мнении о необходимости скорейшего решения проблем беженцев-рохинджа для их безопасного, достойного и добровольного возвращения к местам прежнего проживания на территории Мьянмы.

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