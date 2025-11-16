#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кейт Бланшетт подарила браслетик Папе Римскому

Кейт Бланшетт посетила Ватикан, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 02:28 Фото: Instagram/cate.blanchett
15 ноября в Ватикане на встрече с Папой Римским известная актриса Кейт Бланшетт вручила понтифику плетеный браслет в знак поддержки беженцев, сообщает Zakon.kz.

Встреча с голливудскими актерами прошла по приглашению самого Папы Римского Льва XIV. Об этом передает пресс-служба Ватикана.

Среди приглашенных, помимо Кейт Бланшетт были Моника Беллуччи, Спайк Ли, Джузеппе Торнаторе и Вигго Мортенсен.

"Эта встреча стала первой в своем роде и подтвердила намерения понтифика укреплять связь Католической Церкви с обществом в том числе с помощью поп-культуры", – говорится в сообщении.

Фото: vaticannews.va

В своей речи Лев XIV заявил, что его тревожит кризис в киноиндустрии, и подчеркнул, что кинотеатры – это сердце коммьюнити. Самих кинематографистов он назвал "паломниками воображения", отметив, что они способны возвращать людям надежду и говорить о боли, которая есть в мире.

Недавно актриса фильма "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер встретилась с королевой Камиллой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
