Кейт Бланшетт подарила браслетик Папе Римскому

15 ноября в Ватикане на встрече с Папой Римским известная актриса Кейт Бланшетт вручила понтифику плетеный браслет в знак поддержки беженцев, сообщает Zakon.kz.

Встреча с голливудскими актерами прошла по приглашению самого Папы Римского Льва XIV. Об этом передает пресс-служба Ватикана.

Pope Leo XIV meeting Cate Blanchett, two-time Oscar-winning actress, this morning in the Clementine Hall of the Apostolic Palace. pic.twitter.com/rpqs3Zmzuq — Catholic Sat (@CatholicSat) November 15, 2025

Среди приглашенных, помимо Кейт Бланшетт были Моника Беллуччи, Спайк Ли, Джузеппе Торнаторе и Вигго Мортенсен.

"Эта встреча стала первой в своем роде и подтвердила намерения понтифика укреплять связь Католической Церкви с обществом в том числе с помощью поп-культуры", – говорится в сообщении.

В своей речи Лев XIV заявил, что его тревожит кризис в киноиндустрии, и подчеркнул, что кинотеатры – это сердце коммьюнити. Самих кинематографистов он назвал "паломниками воображения", отметив, что они способны возвращать людям надежду и говорить о боли, которая есть в мире.

