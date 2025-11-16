Кейт Бланшетт подарила браслетик Папе Римскому
Встреча с голливудскими актерами прошла по приглашению самого Папы Римского Льва XIV. Об этом передает пресс-служба Ватикана.
Pope Leo XIV meeting Cate Blanchett, two-time Oscar-winning actress, this morning in the Clementine Hall of the Apostolic Palace. pic.twitter.com/rpqs3Zmzuq— Catholic Sat (@CatholicSat) November 15, 2025
Среди приглашенных, помимо Кейт Бланшетт были Моника Беллуччи, Спайк Ли, Джузеппе Торнаторе и Вигго Мортенсен.
"Эта встреча стала первой в своем роде и подтвердила намерения понтифика укреплять связь Католической Церкви с обществом в том числе с помощью поп-культуры", – говорится в сообщении.
Фото: vaticannews.va
В своей речи Лев XIV заявил, что его тревожит кризис в киноиндустрии, и подчеркнул, что кинотеатры – это сердце коммьюнити. Самих кинематографистов он назвал "паломниками воображения", отметив, что они способны возвращать людям надежду и говорить о боли, которая есть в мире.
