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Более чем на 2 тенге вырос курс доллара на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар.

Фото : life.ru29 августа 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар (+2,24 тенге), объем торгов – 75,3 млн (+57 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3707 тенге за рубль (+0,0102 тенге), объеме торгов 15 млн рублей (+10 млн рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,4200 тенге за юань (+0,3767 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (0).

В обменниках курс доллара - 363,5-364,5 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 5,35-5,4 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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